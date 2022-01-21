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ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ - Son Dakika

ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

21.01.2022 12:42

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin yapılması planlandı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin yapılması planlandı. Bugüne kadar 14 bin 310 konut ve 246 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 556 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken, devletin çalışmasıyla ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteyner kentte 2 bin 809 adet konteyner kuruldu. 21 bin 43 konut AFAD, 3 bin 436 konut ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanarak toplam 24 bin 479 konutun ve 1316 iş yerinin planlanması yapıldı. Şimdiye kadar 14 bin 310 konut ve 246 iş yeri olmak üzere toplam 14 bin 556 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Geri kalan konutların yıl sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

'EŞİMİ VE OĞLUMU KAYBETTİM'

Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Kalay Apartmanı'nın ikinci katında oturan Ayşe Yıldız (35), binanın yıkılmasıyla birlikte eşi Hüseyin ile oğlu Onur'u kaybettiğini belirterek, "Deprem sırasında hepimiz bir aradaydık. Herkes gibi biz de dışarıya kaçmaya çalıştık. Depreme kapıda yakalandık. Eşim, oğlum ve kızım birlikte, annem merdivendeydi. Eşimin kafasından ve ağzından kan geliyordu. Kızım yanımdaydı, onu kucağıma aldım. Nefes alıyordu, kendine geldi. İki can gitti, ikisini de Rabbim bağışladı. Annem ile kızımı bağışladı ama oğlum ve eşim gitti. Oğlumun son sözü, 'anne ben şehit oluyorum' oldu. Kızımı 24 saatte çıkardılar. Ben en alttaydım. Eşimle oğlumu çıkardıktan sonra beni 28 saatte çıkardılar. Ayaklarım ezildi, 14 defa ameliyat geçirdim. Yüsra da 7 defa ameliyat geçirdi. Hala hastanedeyiz, fizik tedavimiz devam ediyor. Deprem denildiği zaman, azıcık sallandığımız zaman o anı yaşıyorum. Hiçbir zaman unutmadım" dedi.

'30 GÜN SONRA KONTEYNER KENTLERİ TESİS ETTİK'

Elazığ Valisi Ömer Toraman "24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden sonra Elazığ'da 37 vatandaşımızı, Malatya'da da 4 vatandaşımızı kaybettik. 1466 vatandaşımız da deprem nedeniyle çeşitli derecelerde yaralandı. Depremin etkisinden dolayı yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızdan 45 tanesini arama kurtarma ekipleri çok büyük bir performansla, gayretiyle sağ çıkarmayı başardılar" diye konuştu.

Dünyada örneği az olabilecek bir süratle depremden 30 gün sonra geçici barınma merkezlerini, konteyner kentleri tesis ettiklerini belirten Vali Toraman, "Şu ana kadar vatandaşımıza doğrudan yapılan ayni ve nakdi yardımların toplamı 820 milyonun üzerinde. İçişleri Bakanlığımız, TOKİ ve AFAD Başkanlığı'mız olağanüstü gayret göstererek yeni yerleşim alanlarında yeni mahalleler, yeni yaşam alanları oluşturarak konutları inşa ettiler. Bugün itibarıyla Elazığ'da 24 bin 479 vatandaşımız hak sahibi. Şu ana kadar anahtarını teslim alıp, konutuna taşınan vatandaş sayımız 14 bin 310 seviyesinde. Peyderpey bu sayı artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ
ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ

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Sivrice, Elazığ, konut, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ DEPREMİNİN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇTİ; 14 BİN 556 KONUT HAK SAHİPLERİNE VERİLDİ - Son Dakika
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