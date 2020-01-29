Elazığ depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor - Son Dakika
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Elazığ depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

22 dakika önce

Depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyorELAZIĞ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, kentte çadırlarda ve okullarda kalan depremzedelere psikososyal destek projesini faaliyete geçirdi.

Depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, kentte çadırlarda ve okullarda kalan depremzedelere psikososyal destek projesini faaliyete geçirdi. Uzmanlar ve psikolojik danışmanlar tarafından sürdürülen çalışmalarla, hem çocukların hem de ailelerin depremin travmatik etkisinden kurtarılıp, normalleşme çalışmalarının desteklendiği ifade edildi.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından kentte, hayatın normal akışına dönmesi amacıyla yaralar sarılıyor. Evleri hasar gören pek çok aile okullarda kalırken, o okullarda çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem çocuk hem de yetişkinler için uygulanan programı Elazığ Depremi Psikososyal Müdahale Ekibi Saha Uygulayıcı Koordinatörü Şenol Demirhan, Demirören Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

PSİKOEĞİTSEL OYUNLAR OYNANIYOR

"Depremden hemen sonra Sayın Bakanımızın liderliğinde sosyal destek çalışmalarımızı planlamaya başladık. Cumartesi günü Bakanımızın önderliğinde sahaya indik. Tüm Türkiye'de 1999 depreminden beri gittikçe artan sayıda psikososyal destek elemanına sahibiz. Onlar aslında bizim okullarımızda çalışan rehber öğretmenlerimiz. Cumartesi gününden itibaren bütün okullarımızı, vatandaşlarımızın barınmasına açtık. Bu sırada çocuklarımızla çalışmaya başladık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş, uzmanlarımız, psikolojik danışmanlarımız bu çocuklarda depremin travmatik etkisini azaltacak, normalleşme çalışmalarını hızlandıracak çeşitli psikoeğitsel oyunlar oynuyor. Bu oyunlar duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyor."

İHTİYAÇ DUYULDUĞU MÜDDETÇE DEVAM EDECEK

Şenol Demirhan, Elazığ'da depremzedelere, ihtiyaç duyudueğu süre içerisinde psikososyal destek verilmeye devam edileceğini söyledi. Demirhan, "Şu an yaklaşık 74 kişiyle çalışıyoruz sahada. Fakat birkaç yüz kişilik rezerv listemiz var. Gönüllü listemiz var. Meslektaşlarımız her gün düzenli olarak bize bilgi formlarını ulaştırarak Elazığ ve civarında etkilenen bütün bölgelerde çocuklarla çalışmaya hazır olduklarını bildiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Elazığ depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:24 Kaynak: DHA
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