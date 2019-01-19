Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu Konseri
29 dakika önce
Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.
Elazığ
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi. Nurettin Ardınç
Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve koro şefliğini Kenan Çimtay'ın yaptığı konserde, 20 eser seslendirildi.
Koro müdürü Olcay Bürhan, yaptığı açıklamada, Devlet Klasik Türk Musikisi'nin büyük bestecilerinden Rakım Elkutlu'ya ait eserleri izleyicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.
Bürhan, "Yeni yılın ilk konserini verdik. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak periyodik konserler, eğitim konserleri ve özel konserlerimize devam ediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:20 Kaynak: AA
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