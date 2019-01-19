Son Dakika Haberleri: Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu Konseri

Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu Konseri

29 dakika önce

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.

Elazığ Devlet Türk Müziği Korosu Konseri, System.String[]
Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.

Nurettin Ardınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve koro şefliğini Kenan Çimtay'ın yaptığı konserde, 20 eser seslendirildi.


Koro müdürü Olcay Bürhan, yaptığı açıklamada, Devlet Klasik Türk Musikisi'nin büyük bestecilerinden Rakım Elkutlu'ya ait eserleri izleyicilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Bürhan, "Yeni yılın ilk konserini verdik. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak periyodik konserler, eğitim konserleri ve özel konserlerimize devam ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Nurettin Ardınç, Elazığ, Güncel
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