Son Dakika Haberleri: Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ- Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.


Alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle ekiplerce başlatılan çalışmalar sonuçlandı.

Çalışmalar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.

Bazı mevkilerde tipi nedeniyle ekiplerin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Elazığ, Diyarbakır, Güncel
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