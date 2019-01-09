Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.
Elazığ
'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ- Diyarbakır
kara yolu ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle ekiplerce başlatılan çalışmalar sonuçlandı.
Çalışmalar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.
Bazı mevkilerde tipi nedeniyle ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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