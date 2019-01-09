Son Dakika Haberleri: Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ'da öğrencilerin "kar tatili" keyfi
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, sokaklarda doyasıya karla oynadı.

Kentte soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlenirken bazı çocuklar kartopu oynadı, bazıları da kardan adam yaptı.

Kar tatili keyfini çıkaran 7. sınıf öğrencisi Eren Öztürk, kar tatili olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Öztürk, "Kardan adam yaptık, 3 saat uğraştık. Arkadaşlarımız ile kar topu savaşı yaptık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Kar, Diyarbakır, Elazığ, Güncel
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