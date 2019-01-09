Elazığ-Diyarbakır Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle kapanan Elazığ-Diyarbakır kara yolu ulaşıma açıldı.



Elazığ'da öğrencilerin "kar tatili" keyfi

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, sokaklarda doyasıya karla oynadı.



Kentte soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlenirken bazı çocuklar kartopu oynadı, bazıları da kardan adam yaptı.



Kar tatili keyfini çıkaran 7. sınıf öğrencisi Eren Öztürk, kar tatili olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Öztürk, "Kardan adam yaptık, 3 saat uğraştık. Arkadaşlarımız ile kar topu savaşı yaptık." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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