Elazığ dün akşam 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. - Son Dakika

Elazığ dün akşam 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.Merkez üssü Sivrice olan deprem Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. İnsanların sarsıntıyı fark eder etmez yerlerinden kalkarak kaçmaya çalıştığı gözlendi..Deprem sırasında yaralananlar hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu gündüz saatlerinde de bölgedeydi. Ardından açıklama yaptı.Depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan Miraç Dişli hastanede hayatını kaybetti. Ekipler enkazdan yaralı bir kadını da kurtarıldı.Yapılan çalışmalarda 13 saat sonra yaşlı bir kadın da ekiplerce böyle kurtarıldı.Yaralıları kurtarma çalışmaları sırasında bir vatandaşın da endişeyle annesini beklediği görüldü.Vatandaşlar geceyi de sokakta geçirdi..Kent sakinleri soğuk havadan etkilenmemek için ateş yaktı. Bu şekilde soğuktan korunmaya çalıştı..Depremzedeler yaşadıklarını gün ağarınca paylaştı.

Elazığ'da deprem nedeniyle çöken binalar havadan görüntülendi. Gezin köyünde yıkılan binalar da havadan görüntülenen bir diğer adres.. Yaşananlar bu görüntülerle de gözler önüne serildi.Deprem sonrası doğalgazdan çıktığı belirlenen yangın ise böyle görüntülendi. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına ekipler müdahale etti. Elazığ'da depremzedeler barınma ve yemek ihtiyaçları için spor salonları ve misafirhanelerde toplandı. Deprem mağdurlarına buralarda sıcak çorba ve yemek yardımı da yapıldı. Türkiye'nin birçok bölgesinden de yardım tırları gönderiliyor..

(İHA)