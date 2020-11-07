Elazığ ekibinde 4'ü sporcu 8 kişi Covid-19'a yakalandı
07.11.2020 18:01
Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda sporcu ve teknik heyetten 8 kişinin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda sporcu ve teknik heyetten 8 kişinin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişi korona virüse yakalandı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Elazığ il Özel idare S.K. Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Dört oyuncumuz ve ekibimizden dört çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi. - ELAZIĞ
Son Dakika İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler