Elazığ ekibinde 4'ü sporcu 8 kişi Covid-19'a yakalandı

Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda sporcu ve teknik heyetten 8 kişinin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişi korona virüse yakalandı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Elazığ il Özel idare S.K. Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Dört oyuncumuz ve ekibimizden dört çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi. - ELAZIĞ