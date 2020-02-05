Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi - Son Dakika

Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi

6 saat önce

Elazığ Emniyet İl Müdürlüğü, depremzede çocukları ücretsiz traş ettirdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi, System.String[]

Elazığ Emniyet İl Müdürlüğü, depremzede çocukları ücretsiz traş ettirdi.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce deprem nedeniyle çadır kentte yaşayan 100 depremzede çocuğun kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılanması için harekete geçti.

Bu kapsamda 100 çocuk kentte faaliyet gösteren bir kuaför salonuna getirilerek traş ettirildi.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel, yaptığı konuşmada, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü aracılığıyla depremzede çocukların kişisel bakımlarını üstlendiklerini söyledi.

Çadır alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliği için polislerin görevlerini sürdürdüğünü kaydeden Sel, "155 polis ihbar hattımızla vatandaşlarımızın daima hizmetindeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Polis olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Birlik içinde her zaman el eleyiz." dedi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı
Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 03:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Emniyet Müdürlüğü depremzede çocukları traş ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]