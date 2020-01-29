Elazığ emniyet müdürlüğü kent güvenlik yönetim sistemi merkezinde deprem sırasında yaşananlar ve... - Son Dakika

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Elazığ emniyet müdürlüğü kent güvenlik yönetim sistemi merkezinde deprem sırasında yaşananlar ve...
6 saat önce
Elazığ Emniyet Müdürlüğü kent güvenlik yönetim sistemi merkezinde deprem sırasında yaşananlar ve olaylara anlık müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
Elazığ Emniyet Müdürlüğü kent güvenlik yönetim sistemi merkezinde deprem sırasında yaşananlar ve olaylara anlık müdahale ediliyor
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