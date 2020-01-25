Elazığ enkaz altındaki azize isimli depremzede ile telefonda görüşen sağlık görevlisi emine kuştepe... - Son Dakika

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Elazığ enkaz altındaki azize isimli depremzede ile telefonda görüşen sağlık görevlisi emine kuştepe...
6 saat önce
Elazığ Enkaz altındaki Azize isimli depremzede ile telefonda görüşen sağlık görevlisi Emine Kuştepe o anları anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:11 Kaynak: DHA
Elazığ Enkaz altındaki Azize isimli depremzede ile telefonda görüşen sağlık görevlisi Emine Kuştepe o anları anlattı
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