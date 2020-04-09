Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor - Son Dakika

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor

6 saat önce

Elazığ'da "kamu-özel sektör iş birliği" modeli ile yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ve hizmet kalitesi ile bugüne kadar şifa arayan hastalara umut oldu.

Elazığ'da "kamu-özel sektör iş birliği" modeli ile yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ve hizmet kalitesi ile bugüne kadar şifa arayan hastalara umut oldu.

Türkiye'de devletin vermiş olduğu hastanecilik hizmetleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olan şehir hastanelerinin 6'ncısı olarak hizmete giren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, yaklaşık 4 bin personeli ile günde ortalama 6 bin poliklinik ve acil servis hizmeti veriyor.

355 bin 752 metrekare kapalı alana sahip olan ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismini taşıyan hastane, 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık birimleri, son teknoloji tıbbi cihazları ve ameliyathaneleri ile bölge insanının dünya standartlarında sağlık hizmeti almasına imkan sağlıyor.

Kampüste 524 yataklı genel hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi yer alıyor.

Ayrıca 227 poliklinik, 39 ameliyathane, 26 hemodiyaliz ünitesi, 160 yataklı yoğun bakım, acil servis, 334 tek kişilik, 169 çift kişilik hasta odaları ile 1038 yatak kapasitesi bulunan hastanede, genetik hastalıklar, radyoterapi, yanık ünitesi, organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi, alternatif tıp, nükleer tıp, palyatif bakım gibi çeşitli özellikli sağlık birimleri alanında tedavi hizmeti veriliyor.

Kampüste ayrıca 69 ünite, 4 yatak ve 2 ameliyathaneden oluşan, yüksek donanımlı teknoloji ile müstakil hizmet veren Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de bulunuyor.

335 hekimin 1459 yardımcı sağlık personeli ile hizmet verdiği hastanede hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini en üst seviyede tutmak için kreş, alışveriş merkezi, kafe, restoran gibi sosyal imkanlar da bulunuyor.

Hastanenin 1871 araçlık kapalı, 47 araçlık da açık otopark alanı bulunuyor.

Depreme dayanıklılığı ile sağlık hizmetini kesintisiz sürdürdü

Dünyada kullanılan ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri bulunan hastane, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmeden, herhangi bir elektrik, su, doğal gaz ve tıbbi gaz kesintisi yaşanmadan sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmesi ile de şifa arayan depremzedelere güven verdi.

Koronavirüs ile mücadele

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin oluşturulduğu Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri de büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

Bölgenin sağlık üssü

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethi Sekin Şehir Hastanesinin sağlık hizmetlerinde her geçen yıl yenilenen, gelişen yüzü ve hizmet kalitesi ile bölgenin sağlık üssü haline geldiğini belirtti.

Modern altyapısı, otel konforundaki sağlık birimleri, yüksek teknolojik donanımı ve ameliyathaneleri ile hastanede bugüne kadar 3 milyon 30 bin 367 poliklinik ve acil sağlık hizmetinin dünya standartlarında verildiğini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Çok şükür şehir hastanemiz en üst seviyedeki hizmet kalitesi ile halkımızın hem teveccühünü hem de güvenini kazanmıştır. Hastalarımız otel konforundaki bir hastanede tedavi görmekten gayet mutlu ve memnunlar. Özellikle kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ileri teknoloji deprem izolatörleri sayesinde hasar görmeden, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdüren hastane, şifa arayanlara ve hasta yakınlarına ayrıca güven verdi.

İnanıyorum ki kahraman şehit polis memurumuz Fethi Sekin'in ismi ile bizlere ayrıca gurur veren hastanemiz her geçen yıl daha da gelişen sağlık hizmetleri ile sadece Elazığ için değil Türkiye için bir sağlık üssü haline gelecektir. Böyle bir hastaneyi şehrimize kazandırdığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz."

Koronavirüs ile mücadeleye hazır vaziyette

Polat, şehir hastanesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin oluşturulduğunu dile getirdi.

Hastanede tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrollerinin büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini bildiren Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koronavirüs salgını kapsamında hastanemizde tek kişilik yataklardan oluşan yeterli sayıda özel oda oluşturduk. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sahadaki tedbirlerimiz her an güncellenmekte. Koronavirüs vakaları için özel donanımlı oluşturulan 'yoğun bakım ünitemiz' hazır hale getirildi. Acil servis girişinde pandemi prosedürüne uygun triyaj uygulamamız sıkı bir şekilde yapılmakta. Pandemi kuralları çerçevesinde Kovid-19 kliniklerimiz hazır durumda. Yine acil servisimizde sadece Kovid-19 şüpheli hastalarımız için özel poliklinik oluşturuldu. Kovid-19 şüpheli hasta trafiği ve nakilleri için özel korumalı asansör ve güzergahlar oluşturulmuş olup, normal hastalarla temasları izole hale getirildi. Personeli korumak için de çok titiz davranıyoruz. Bütün personelimize beyaz önlük, maske ve eldivenden oluşan her türlü koruyucu malzeme verilmektedir."

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:57 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 19:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]