Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor - Son Dakika

Elazığ'da "kamu-özel sektör iş birliği" modeli ile yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ve hizmet kalitesi ile bugüne kadar şifa arayan hastalara umut oldu.

Türkiye'de devletin vermiş olduğu hastanecilik hizmetleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olan şehir hastanelerinin 6'ncısı olarak hizmete giren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, yaklaşık 4 bin personeli ile günde ortalama 6 bin poliklinik ve acil servis hizmeti veriyor.

355 bin 752 metrekare kapalı alana sahip olan ve şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismini taşıyan hastane, 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık birimleri, son teknoloji tıbbi cihazları ve ameliyathaneleri ile bölge insanının dünya standartlarında sağlık hizmeti almasına imkan sağlıyor.

Kampüste 524 yataklı genel hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi yer alıyor.

Ayrıca 227 poliklinik, 39 ameliyathane, 26 hemodiyaliz ünitesi, 160 yataklı yoğun bakım, acil servis, 334 tek kişilik, 169 çift kişilik hasta odaları ile 1038 yatak kapasitesi bulunan hastanede, genetik hastalıklar, radyoterapi, yanık ünitesi, organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi, alternatif tıp, nükleer tıp, palyatif bakım gibi çeşitli özellikli sağlık birimleri alanında tedavi hizmeti veriliyor.

Kampüste ayrıca 69 ünite, 4 yatak ve 2 ameliyathaneden oluşan, yüksek donanımlı teknoloji ile müstakil hizmet veren Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de bulunuyor.

335 hekimin 1459 yardımcı sağlık personeli ile hizmet verdiği hastanede hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini en üst seviyede tutmak için kreş, alışveriş merkezi, kafe, restoran gibi sosyal imkanlar da bulunuyor.

Hastanenin 1871 araçlık kapalı, 47 araçlık da açık otopark alanı bulunuyor.

Depreme dayanıklılığı ile sağlık hizmetini kesintisiz sürdürdü

Dünyada kullanılan ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri bulunan hastane, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmeden, herhangi bir elektrik, su, doğal gaz ve tıbbi gaz kesintisi yaşanmadan sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmesi ile de şifa arayan depremzedelere güven verdi.

Koronavirüs ile mücadele

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin oluşturulduğu Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri de büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

Bölgenin sağlık üssü

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fethi Sekin Şehir Hastanesinin sağlık hizmetlerinde her geçen yıl yenilenen, gelişen yüzü ve hizmet kalitesi ile bölgenin sağlık üssü haline geldiğini belirtti.

Modern altyapısı, otel konforundaki sağlık birimleri, yüksek teknolojik donanımı ve ameliyathaneleri ile hastanede bugüne kadar 3 milyon 30 bin 367 poliklinik ve acil sağlık hizmetinin dünya standartlarında verildiğini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Çok şükür şehir hastanemiz en üst seviyedeki hizmet kalitesi ile halkımızın hem teveccühünü hem de güvenini kazanmıştır. Hastalarımız otel konforundaki bir hastanede tedavi görmekten gayet mutlu ve memnunlar. Özellikle kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ileri teknoloji deprem izolatörleri sayesinde hasar görmeden, herhangi bir aksaklık yaşanmadan sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdüren hastane, şifa arayanlara ve hasta yakınlarına ayrıca güven verdi.

İnanıyorum ki kahraman şehit polis memurumuz Fethi Sekin'in ismi ile bizlere ayrıca gurur veren hastanemiz her geçen yıl daha da gelişen sağlık hizmetleri ile sadece Elazığ için değil Türkiye için bir sağlık üssü haline gelecektir. Böyle bir hastaneyi şehrimize kazandırdığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz."

Koronavirüs ile mücadeleye hazır vaziyette

Polat, şehir hastanesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin oluşturulduğunu dile getirdi.

Hastanede tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrollerinin büyük bir hassasiyetle gerçekleştirildiğini bildiren Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Koronavirüs salgını kapsamında hastanemizde tek kişilik yataklardan oluşan yeterli sayıda özel oda oluşturduk. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sahadaki tedbirlerimiz her an güncellenmekte. Koronavirüs vakaları için özel donanımlı oluşturulan 'yoğun bakım ünitemiz' hazır hale getirildi. Acil servis girişinde pandemi prosedürüne uygun triyaj uygulamamız sıkı bir şekilde yapılmakta. Pandemi kuralları çerçevesinde Kovid-19 kliniklerimiz hazır durumda. Yine acil servisimizde sadece Kovid-19 şüpheli hastalarımız için özel poliklinik oluşturuldu. Kovid-19 şüpheli hasta trafiği ve nakilleri için özel korumalı asansör ve güzergahlar oluşturulmuş olup, normal hastalarla temasları izole hale getirildi. Personeli korumak için de çok titiz davranıyoruz. Bütün personelimize beyaz önlük, maske ve eldivenden oluşan her türlü koruyucu malzeme verilmektedir."