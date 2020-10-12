Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tanı laboratuvarı hizmete girdi - Son Dakika

ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan 'tanı laboratuvarı' hizmete girdi.

Elazığ'da koronavirüsle mücadele önemli bir yere sahip Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan 'Koronavirüs tanı laboratuvarı' düzenlenen törenle hizmete girdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki bulunan laboratuvarın yükünü hafifletecek olan yeni laboratuvarda incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, hastanenin pandemi sürecinde etkin rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Polat, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında bölgemizin merkezi konumunda olan hastanemizde daha hızlı sonuç almak amacıyla laboratuvarımız hizmete girmiştir. Hastanemize başvuran ve Covid-19 şüphesi bulunan kişilerden alınan numuneler laboratuvarda aynı gün içerisinde sonuçlandırılarak, hastaların tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır" dedi.

'YOĞUNLUK HAD SAFHADAYDI'

Merkezin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Polat, "Laboratuvarda son teknoloji tanı yöntemleri kullanıp, yüksek kapasiteyle hızlı sonuç almaktayız. İlimizdeki numunelere ilave olarak çevre illerden gelen test örnekleriyle yoğunluk had safhadaydı. Geldiğimiz noktada bakanlığımızın katkı ve takdirleriyle ilimizde hizmete giren 2'nci PCR laboratuvarı ile salgının önlenmesi ve hastaların belirlenmesinde şimdi daha güçlüyüz" diye konuştu.