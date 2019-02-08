Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine Ziyaret
1 saat önce
Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim'i Savaş Öztürk'ü ziyaret etti.
Elazığ
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Başhekim'i Savaş Öztürk
'ü ziyaret etti.
Başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette Atıcı, Öztürk'e yeni görevinde başarı dileyerek, kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile hazırlanan tablo hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, hastanedeki çalışmalarla ilgili Atıcı'ya bilgi verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:19 Kaynak: AA
AK Parti ve CHP'de 2 İsim Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!