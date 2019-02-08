Son Dakika Haberleri: Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine Ziyaret

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine Ziyaret

1 saat önce

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim'i Savaş Öztürk'ü ziyaret etti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine Ziyaret, System.String[]
Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekim'i Savaş Öztürk'ü ziyaret etti.

Başhekimlik makamında gerçekleşen ziyarette Atıcı, Öztürk'e yeni görevinde başarı dileyerek, kursiyerler tarafından el emeği göz nuru ile hazırlanan tablo hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, hastanedeki çalışmalarla ilgili Atıcı'ya bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:19 Kaynak: AA

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