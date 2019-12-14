Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu-arşiv - Son Dakika

Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu-arşiv

6 saat önce

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulunduELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un cesedi (41), 13 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Sabah saatlerinde Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapanlar, balık ağlarına takılı bir ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarılan cesedin 2 Aralık'ta kontrolden çıkıp nehre düşen kamyonette kaybolan Bedrettin Oruç'a ait olduğu belirlendi. Oruç'un cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erkan BAY/ KEBAN (Elazığ),(DHA)-

Elazığ fırat'a düşen kamyonetin sürücüsünün cesedi 13 gün sonra bulundu-arşiv

Elazığ, Keban, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:13 Kaynak: DHA
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