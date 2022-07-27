Hastanede iki gurup arasında silahlı kavga çıktı! Yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Hastanede iki gurup arasında silahlı kavga çıktı! Yaralıların tedavisi sürüyor

27.07.2022 15:22

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavga, hastane içinde büyük paniğe sebep olurken 2 kişi vuruldu. Yaralıların tedavisi sürüyor.

2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Son dakika haber... Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 2 yaralı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 2 yaralı
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede iki gurup arasında silahlı kavga çıktı! Yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede iki gurup arasında silahlı kavga çıktı! Yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika
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