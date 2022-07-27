2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hastanede iki gurup arasında silahlı kavga çıktı! Yaralıların tedavisi sürüyor - Son Dakika