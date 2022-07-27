Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

27.07.2022 15:14
Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı Doktor sevgilisinin evinde dehşeti yaşayan genç kadın 2 saat boyunca darp edildi, 5 yerinden bıçaklandı Doktor sevgilisinin evinde dehşeti yaşayan genç kadın 2 saat boyunca darp edildi, 5 yerinden bıçaklandı
Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement