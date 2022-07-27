Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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