Elazığ Fırat Üniversitesinde kandaki oksijen miktarını ölçen nabız oksimetresi geliştirildi - Son Dakika

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, saniyeler içerisinde kandaki oksijen seviyesi ile nabız ve kalp atış değişkenliğini aynı anda ölçebilen pulse (nabız) oksimetre cihazı geliştirdi.

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, yapılan klinik araştırmalarda Kovid-19 zatürresine yakalanan hastalarda kandaki oksijen seviyesinin herhangi bir belirti göstermeden düşebildiğini ve hastalığın ilerlemesi ile oksijen yetmezliği probleminin ortaya çıktığını belirtti.

Kandaki oksijen seviyesini pratik olarak ölçen pulse oksimetrenin Kovid-19 zatürresi ile mücadelede erken teşhis için kullanımının giderek yaygınlaştığını aktaran Yakuphanoğlu, bu nedenle salgınla mücadeleye katkı sunacağını düşünerek ülkedeki ithal ürünlere alternatif olarak ürettiğini bildirdi.

"Ürettiğimiz yerli pulse oksimetre ile saniyeler içerisinde kanınızdaki oksijen seviyesini, nabzınızı ve kalp atış değişkenliğinizi rahatlıkla ölçebilirsiniz." diyen Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için cihazı, ekranı yukarı gelecek şekilde konumlandırarak mandal şeklinde açıp tırnak yine yukarı bakacak şekilde parmağınızı yerleştiriyorsunuz. Ardından butona bastığınız anda birkaç saniye içerisinde ölçüm yaparak ekranda kayıt altına alıyor. Pulse oksimetre ile yapılan ölçümde sağlıklı bir insanda kandaki oksijen seviyesinin yüzde 95-100 arasında olması normal kabul edilir. Kişide akciğer ya da solunum yollarıyla alakalı bir rahatsızlık varsa bu seviye yüzde 92'nin altına düşer. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi halinde vücut dokularına yeterli oksijenin ulaşmayacağı bir durum olan hipoksinin işareti olabileceğinden herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Bir nabız oksimetresi, nefes nefese kalmadan veya başka semptomlar ortaya çıkmadan bunu tespit etmemize yardımcı olabilir, böylece hızlı bir şekilde ilgili bir sağlık kuruluşu ile irtibata geçerek yardım alabilirsiniz."

Herkes evinde rahatlıkla kullanabilir

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) Kovid-19 vakalarına virüsün solunuma etki edip etmediğinin erken teşhisi için pulse oksimetre ile kandaki oksijen seviyesinin takip edilmesini önerdiğini dile getiren Yakuphanoğlu, pulse oksimetrenin bir ateş ölçer gibi herkesin evinde rahatlıkla kullanabileceği bir cihaz olduğunu kaydetti.

Pulse oksimetrenin kandaki oksijen doygunluğunu ve nabzı en kolay ve hızlı şekilde ölçebilen ve yüzdesel olarak ekranında gösteren bir cihaz olduğunu vurgulayan Yakuphanoğlu, salgınla giderek önem kazanan kandaki oksijen miktarını pratik olarak ölçen oksimetre cihazına dünya genelinde önemli bir talep artışı olduğunu anlattı.

Türkiye'de bu talebin yurt dışından ithal edilen ürünlerle karşılandığını dile getiren Yakuphanoğlu, "Bizler de ithal ürünlere alternatif olması için yerli ve milli bir cihaz ürettik. Seri üretimine geçtiğimiz yerli pulse oksimetremizi şu an için yurt içinde pazarlıyoruz. Asıl hedefimiz yerli cihazımızı özellikle yurt dışına pazarlamak, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Cihazımız hem fiyat olarak daha uygun hem de kalite açısından güvenilir üründür." ifadelerini kullandı.

Yakuphanoğlu, üretmiş olduğu pulse oksimetrenin piyasadaki ithal cihazlardan farklı olarak ayrıca kalp atış değişkenliğini de grafiksel olarak gösterdiğini, bu özelliğiyle kullanıcının, kalp atışında bir düzensizlik olup olmadığını ekrandaki grafiğe bakarak tespit edebileceğini sözlerine ekledi.