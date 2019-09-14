Son Dakika Haberleri: Elazığ-futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladı
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Elazığ-futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladı

17 dakika önce

Futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladıElazığ'da Afganistan uyruklu 15 yaşındaki Shahrokh Mohammadi, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle ilgi odağı oldu.

Futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladı

Elazığ'da Afganistan uyruklu 15 yaşındaki Shahrokh Mohammadi, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle ilgi odağı oldu.

Ülkesi Afganistan'dan 7 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek Elazığ'da yerleşen Shahrokh Mohammedi, futbola olan sevgisi nedeniyle zamanının büyük bölümünü futbol topuyla geçiriyor. Topla akrobatik hareketler yapan Mohammedi, Gazi Caddesi'nde hünerlerini sergiliyor.

Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği Mohammadi, futbolu çok sevdiğini belirterek, "Kendimi geliştirmek istiyorum. Futbol topu benim her şeyim" dedi.

Elazığ-futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç, ilgi topladı

Afganistan, Elazığ, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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