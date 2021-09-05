Elazığ Gençlik Merkezi'nin standına Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde büyük ilgi - Son Dakika

Elazığ Gençlik Merkezi ekibi, Diyarbakır'da düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı. Etkinlikte Deneyap Atölye ekibinin standı büyük ilgi gördü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Zerzavan Kalesi'nde Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenledi. Çeşitli atölye etkinlikleriyle alana kurulan stantlarda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi de Deneyap Atölye ekibiyle yerini aldı. Stant, çocuklar ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar hayal ettikleri şekilleri ahşap tornalar yardımıyla tasarladı. Ekip, gece gökyüzünü gözlemleme fırsatı da buldu.

Bilim alanında yapılan teknolojik gelişmelerin çocukların bireysel gelişim düzeyine çok ciddi katkı sunduğunu belirten Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde görev alan tüm arkadaşlarıma başarıyla bizi orada temsil ettikleri için başta gençlik merkezimiz idarecilerine ve görev alan tüm diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ