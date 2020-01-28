Elazığ genelinde deprem anı böyle görüntülendi - Son Dakika

Elazığ genelinde deprem anı böyle görüntülendi
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün kameralarına deprem anı ve vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.
Vatandaşların o anda kaçışmasının yanı sıra ortaya çıkan toz bulutu da görüntülere yansıdı. - ELAZIĞ
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