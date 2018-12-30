Son Dakika Haberleri: Elazığ Genelinde Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Elazığ Genelinde Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

1 saat önce

ELAZIĞ merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Genelinde Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
ELAZIĞ merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 

Elazığ ve ilçelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken, Vallikten yapılan açıklamada, eğitime kent merkezi ve ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, açıklamada şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü  Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:50 Kaynak: DHA

Aralık, Elazığ, Güncel
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