Elazığ gezin beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ gezin beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları - Son Dakika

Elazığ gezin beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları

6 saat önce

ELAZIĞ Gezin Beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları (DRONE)

ELAZIĞ Gezin Beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları (DRONE)

Elazığ gezin beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları

Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
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