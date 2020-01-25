Elazığ gezin beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları - Son Dakika

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Elazığ gezin beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları
6 saat önce
ELAZIĞ Gezin Beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları (DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Gezin Beldesi'nde enkaz altında kurtarma çalışmaları (DRONE)
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