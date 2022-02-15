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Elazığ Girişim Grubu için ön talep süreci başladı - Son Dakika

Elazığ Girişim Grubu için ön talep süreci başladı

15.02.2022 22:20
Elazığ Girişim Grubu için ön talep süreci başladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Elazığ Girişim Grubu A.Ş. kurulum süreci başlatıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Elazığ Girişim Grubu A.Ş. kurulum süreci başlatıldı. Bu kapsamda ön talep sürecinin de başladığı bildirildi.

Elazığ TSO tarafından yapılan açılamada, "Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve meslek örgütlerimiz işbirliğinde, Elazığ TSO öncülüğünde Elazığ Girişim Grubu A.Ş. kurulum süreci başlatılmıştır. Temel hedefi Elazığ'ın Maden ilçesindeki maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek oluşacak tüm katma değerin ilin refah seviyesinin artırılmasına kanalize etmek olan girişim tüm halkımıza açık olacak şekilde profesyonel bir anlayışla anayasası oluşturulmuştur. Bu vesile ile Girişim Grubuna ortak olmak isteyen vatandaşlarımız için ön taleplerin toplanması işlemlerine 16 Şubat 2022 Çarşamba günü başlanacaktır. Elazığ TSO hizmet binası 2. katında oluşturulan başvuru masalarına bu oluşumun içerisinde ortak olarak yer almak isteyen, holdingler, şirketler, yatırımcılar, bireysel girişimciler ve tüm vatandaşlarımız müracaat edebileceklerdir. Ortaklık için bir hisse bedeli 100 bin TL olarak belirlenirken, istekliler bütçe imkanları ölçüsünde 100 bin TL ve katları olacak şekilde istedikleri kadar hisse alabileceklerdir. Ön talep başvuruları 23 Şubat 2022 Çarşamba gününe kadar Elazığ TSO'da kayıt altına alınacağı gibi, odaya gelmeden Elazığ TSO sitesi üzerinden online olarak da yapılabilecektir" denildi. - ELAZIĞ

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Türk Lirası, Ticaret, Elazığ, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Girişim Grubu için ön talep süreci başladı - Son Dakika


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