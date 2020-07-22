ELAZIĞ GÖVDESİNDEN MEYVE VEREN AĞAÇ UZMANLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, gövdesinden çiçeklenip meyve veren ağaçla ilgili değerlendirmede bulunan Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, görüntülerin ilginç olduğunu dile getirerek, "Gövdeden meyve veren ağaç ülkemizde yok ama böyle bir görüntüye rastlamak gerçekten bizim de ilgimizi çekti" dedi.

Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde yaşayan emekli memur Mehmet Turan'ın (64) bahçesindeki elma ağacının gövdesinde nisan ayında çiçek açtı. Ağacın gövdesinde açan çiçek, olgunlaşarak elmaya dönüştü. Dalı yerine gövdesinde meyve veren ağaç görenleri şaşırttı.

'GÖVDEDEN MEYVE VEREN AĞAÇ ÜLKEMİZDE YOK'

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İnanç Özgen, elma ağacının gövdesinde çıkan meyvenin çok nadir görüldüğü ifade etti. Aynı zamanda ziraatçı olduğunu anlatan Özgen, ilk kez böylesi bir durumla karşılaştığını söyledi. Özgen, "Ziraatçi olmama rağmen yıllardır görmediğim bir görüntü. Gövdeden meyve veren ağaç ülkemizde yok ama böyle bir görüntüye rastlamak gerçekten bizim de ilgimizi çekti. Elma ve armut gibi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında meyve gözleri oluşur. Bu meyve gözleri genelde iki veya üç yıllık sürgünlerde oluşur. Bu ağaç kendini garantiye almış yani sigorta görevi görmüş. Orada daha önce bir dal kesilmiş, ağaç orada kendini garanti altına almaya yönelik bir meyve gözü oluşturmuş. Nadir bir olaydır, ağaç kendini garantiye almış. O gövde de bir kesinti oluşmuş. Genelde 2- 3 yıllık sürgünlerde meyve gözü oluşur. Bu göz de ağaç tekrardan bir meyve oluşturmuş, nadir görülen bir olay" dedi.