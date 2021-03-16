Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı - Son Dakika

Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı

16.03.2021 18:43
Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı, System.String[]

Elazığ'da Gülüşkür Jandarma Karakol'unun yeni binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Elazığ'da Gülüşkür Jandarma Karakol'unun yeni binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Elazığ- Bingöl Karayolu üzerinde bulunan Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binası için temel atma töreni düzenlendi. Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Müftü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından Vali Erkaya Yırık, butona basarak temel atımını başlattı.

Devletin ülkenin her köşesinde bir hizmete imza attığını belirten Vali Erkaya Yırık, "Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen devletimiz ve milletimiz güçlenmeye, geleceğe daha güvenle bakmaya devam ediyor. Bu karakolun yapılmış olduğu alan gerçekten stratejik öneme sahiptir. Gerek Kovancılar ilçe güvenliği gerekse buradan hareketle Elazığ ve Malatya'nın güvenliğine hizmet sağlayacak son derece önemli bir pozisyondadır. Geçen zaman içerisinde 83 yıllık bir süreçte ihtiyaca cevap veremez oldu. Devletimizin gelişen imkanları, artan kaynakları ve milletimizin oluşturmuş olduğu bu bütçe kaynakları artık milletimizin hizmetine harcanmaya başlandı. Bugün artık ihtiyaç varsa orada artık kamu hizmeti olacak anlayışla ilerliyor. Buradaki inşasına başlanan bu karakol, inşallah milletimize büyük hizmetler verecek. Bir devletin olmazsa olmaz 3 kuralından birisi olan güvenlik hizmetini milletimize en güzeli ile sunacaktır. Bugün artık, milletimize kamu hizmetlerinin en güzelini, sunma zamandır" dedi.

Temel atma törenine, Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız,İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kovancılar ilçe protokolü katıldı - ELAZIĞ

Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı
Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı
Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı
Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı

Jandarma Karakolu, Jandarma, Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı veren Erdoğan iki ülkeye yüklendi: Kimin eli kimin cebinde belli değil         
19:03
Eski eşi tarafından sokak ortasında acımasızca dövülen kadın, korkunç anları anlattı Eski eşi tarafından sokak ortasında acımasızca dövülen kadın, korkunç anları anlattı         
18:46
TFF, Ahmet Çakar'ın iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu TFF, Ahmet Çakar'ın iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu         
18:33
Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti         
18:19
Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı         
17:42
Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor         
16:17
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 19:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Gülüşkür Jandarma Karakolu'nun yeni binasının temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei