Elazığ gündem: Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ gündem: Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.10.2022 00:30
Elazığ gündem: Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Elazığ yerel gündem haberine göre Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem: Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ gündem: Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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