Elazığ gündem: Elazığ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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