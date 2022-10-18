Elazığ gündem: Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü - Son Dakika
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Elazığ gündem: Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü

18.10.2022 11:52

Elazığ haberi... Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldüELAZIĞ Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü.

Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü

ELAZIĞ Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli örümcek, Baskil ilçesinde ortaya çıktı. Yerde kırmızı renkli bir şeyin hareket ettiğini ve yakından baktığında örümcek olduğunu gördüğünü belirten Umut Ağrıtmış, "Arkadaşlarım ile doğa yürüyüşü yapıyorduk. Yerde kırmızı renkli bir şeyin hareket ettiğini gördüm ve yakından baktığında örümcek olduğunu fark ettim. Videosunu çektiğim örümceği internette araştırdığımda halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus olduğunu gördüm. İlk kez böyle değişik bir örümcek gördüm. Hemen telefon ile görüntüledim. Sonra örümcek otların içerisinde kayboldu" dedi. Uzmanlar, böceğin zehirli türlerinin de olduğunu belirtti.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem: Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ gündem: Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen 'Esus Cinnaberinus' görüldü - Son Dakika
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