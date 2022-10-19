Elazığ gündem haberi: Bartın'daki Maden Faciası İçin Meclis Araştırması Açıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm partiler tarafından verilen araştırma önergeleri görüşüldü. Önerge üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Genel başkanınız Erdoğan, facia ardından, 'Kimseyi açıkta bırakmadık' dedi. Dün de bakanınız çıktı burada dedi ki 'Biz kimseyi bırakmıyoruz, parasını pulunu eksik etmiyoruz'. İki sorum var. Bir; babanın parasını mı dağıtıyorsun? İki; bu insanlara yazık, günah değil mi ya? Kendi paranızı mı dağıtıyorsunuz? Para ile hangi ananın evladını geri getirebileceksiniz" diye sordu. AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise "Gerçekler, yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamları ile alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a hesap vereceğiz... NASA, bugüne kadar 135 tane uzay mekiği fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyeti olan bir yapıyla gitti, iki tane ölümlü kazası var" diye konuştu. Önerge, 5 partinin oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm partiler tarafından verilen araştırma önergeleri görüşüldü. Önerge, Meclis'te grubu olan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oybirliği ile kabul edildi. Meclis, bir komisyon kurarak, Bartın'da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını araştıracak.

"BUNLARIN ÜZERİNE GİTMEDİĞİMİZ TAKDİRDE, TARİH TEKERRÜRDEN İBARET, BUNLARI BOL MİKTARDA YAŞAYACAĞIZ"

İYİ Parti grubu adına Samsun Milletvekili Bedri Yaşar söz aldı. Yaşar, "Ne zaman memlekette bir felaket olsa gerek deprem gerek sel felaketi gerekse bu tür büyük kazalar, her seferinde kürsüye çıkıyoruz, diyoruz ki 'Yaralar sarılacak, devlet gerekeni yapacak'. Ama maalesef bunların hiçbir tanesi, bu olaylarda bize bir ders olmuyor, yine aynı kazaları her seferinde tekrar ediyoruz. Biz, muhalefet olarak diyoruz ki değerli arkadaşlar; bunları konuşmak yerine, gayet tabii ki devlet büyüktür, gayet tabii ki devlet yaraları saracaktır. Buna hiçbirimizin bir itirazı yok, olamaz da ama bu sorunları irdelemezsek, bu problemleri irdelemezsek, bunların üzerine gitmediğimiz takdirde, tarih tekerrürden ibaret, bunları bol miktarda yaşayacağız" dedi.

"YÜCE TÜRK MİLLETİNİN HİÇBİR EVLADININ KARŞILIĞINI PARAYLA PULLA ÖLÇEMEZSİNİZ"

Can kayıplarına dikkat çeken Yaşar, "Kaybettiğimiz canların parasal karşılığı olmaz. 'Şunu sağladık, bunu sağladık, ailelere şu bedeli ödedik, bu bedeli ödedik.' Bu, çözüm değil. Yüce Türk milletinin hiçbir evladının karşılığını parayla pulla ölçemezsiniz. İktidarsınız, gereğini yapın ama gördüğümüz o ki pek de gereğini yapacak gibi durmuyorsunuz. Az kaldı diyoruz, inşallah nasip olur, bu işlerin nasıl yapıldığını bizim de size gösterme fırsatımız olur diyor, komisyona gerekli katkıyı vereceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum" diye konuştu.

"YAZIKLAR OLSUN SİZİN YÖNETİM ANLAYIŞINIZA"

İYİ Parti adına ikinci sözü ise Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş aldı. Yokuş, "Niye kaybettik bu maden işçilerimizi? Geçen onlarca yıla rağmen hiçbir ciddi tedbir almadığımız için; Sayıştay raporlarını, iş müfettişlerinin uyarılarını dinlemediğimiz için kaybettik 41 vatandaşımızı. Maden ocağında çalışan işçiler uyarıyorlar idarecileri, diyorlar ki 'Efendim, grizu olacak'. Ama idareciler vurdumduymazlığa devam ediyor ve maden işçilerimizi kaybediyoruz. İnsan canına kıymet vermediğimiz için elbette ki kaybediyoruz kardeşlerimizi. Ranta ve liyakatsizliğe öncelik tanıdığımız için kaybediyoruz insanlarımızı. Önceki maden kazalarından hiçbir ders almadığımız için kaybettik bu kardeşlerimizi. Yazıklar olsun sizin yönetim anlayışınıza. Bu acı tabloları yaşamamızın nedenlerinden biri de ocakların fiziki yapıları ve teknik donanımları Avrupa standartlarına göre düzenlenmediği içindir" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Önerge üzerine konuşan diğer milletvekilleri de şunları söyledi:

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin: Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz, kaza mahalindeki incelemelerinin sonucunu dün Meclis Genel Kurulu'muzda paylaşmıştır. Dünyanın en zor mesleği olarak kabul edilen madencilikte, alınan önlemler doğrultusunda kaza riski azaltılabiliyor ancak fiziki şartlar sebebiyle yüzde 100 güvenliğin sağlanması maalesef mümkün olmamaktadır. Grizu patlamasının tam olarak nasıl gerçekleştiği, ancak ocak içi şartların uygun hale gelmesinden sonra uzmanların yerinde yapacakları incelemelerden sonra belirlenecektir. İncelemeler tamamlanmadan afaki yorumlar yanlıştır. Kaza anı ve sonradan yapılacak çalışmaları küçümsememek gerekmektedir. Nitekim devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan: İktidar, bu meseleyi sıradan bir mesele olarak addetmek için elinden geleni yapıyor. Para ödemekten tutun, bugün AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'Bartın'daki maden faciasında ihmali olanların gözünün yaşına bakmayacağız' ile devam etti. İşletmenin başındaki adamı sen atamışsın. Burada çok açık bir cinayet var. Bu cinayet, iktidarın 20 yıldan beri sürdürdüğü enerji ve ekonomi politikalarıyla alakalı bir cinayet. Dün bakan buraya geldi, anlattı durdu. Bu kaza neden meydana geldi? Bir yerde kaza varsa orada iktidarın her zaman benzer bir refleks gösterdiğini görmüşümdür. Niye Soma'da hesap sormadınız? 41 kişi hayatını kaybetti. Sıradan bir mevzu olsa bundan dolayı tutuklama tedbirini alınması gerekir. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? 20 yıldır bu ülkeyi yönetip de bu işten sorumluluğunuz olmadığını mı söylüyorsunuz? Bu, bir sınıf katliamıdır. Bir ülkede bir iktidar kendi iktidarı boyunca 2 bine yakın maden işçisinin hayatını kaybetmesine sebep olmuşsa bu, açık bir kasıt haline gelmiş durumdadır. Elinizde yüzlerce işçinin kanı var. Kozlu'ya bakın, orada da benzer bir maden faciasının olmasına ramak kamış durumda.

"BU KATLİAMIN SORUMLUSU, SARAYIN TA KENDİSİDİR"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: O işçiler, AKP'nin şirketleri, patronları daha fazla kazansın diye öldüler. AKP-MHP iktidarının ise ağlamaları, üzüntü beyanları, başından sonuna ikiyüzlülüktür. Milyonlarca işçi bunu reddetmelidir. Burada kader planından bahsederken Tayyip Erdoğan, dini bir vurgu yapmıyor, yanlış anlaşılmasın. Bu söylemin, düpedüz AKP'nin soygun ekonomi modeliyle ilişkisi vardır. Bu katliamın sorumlusu, 'OHAL ilan ettik, ne güzel grev olmuyor' diyendir. 'Ananı da al git' diyendir. 'İşsizlik var' diyene 'Nankörlük etme' diyendir. Yani sarayın ta kendisidir.

"İŞ CİNAYETLERİNİN FAİLİ AK PARTİ, 20 YILDIR YAPMASI GEREKEN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİĞİ İÇİN BU SIKINTILARI YAŞIYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Burada felaketin nedenlerini konuşuyoruz. 'İş cinayetlerinin faili' diyeceğim, çünkü iktidar, iş cinayetlerinin faili AK Parti, 20 yıldır yapması gereken sorumluluklarını yerine getirmediği için bu sıkıntıları yaşıyoruz. AK Parti iktidarı öyle bir fail durumunda ki ne Soma'da ne Ermenek'te ne de 20 yıldır işlenen iş cinayetlerinde hesap vermedi. Hesap vermediği gibi de ödüllendirmeler yaptı" diye konuştu.

"MADENCİLERİMİZ ADINA DA AİLELERİ ADINA DA İKİ ELİMİZ YAKANIZDADIR, HESAP VERECEKSİNİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Fatih Dönmez'in Genel Kurul'da dün yaptığı konuşmayı hatırlatan Akın, "Hiç duydunuz mu, bir faciada kendini sorumlu hissedip istifa eden bir bakan? Yok. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı inanın büyük bir dikkatle dinledik, dinledim, acaba ne söyleyecek diye. Çünkü sorumlu bir bakanın nasıl konuşacağını bekledik. Bir tek biz değil, 84 milyon vatandaşımız izledi. Dört dörtlük, kusursuz bir tablo. Asla kabul edilecek bir şey değil. Neden öldü bizim kardeşlerimiz? Neden orada madende kaldı? Bunu kendi kendinize sorgulamanız lazım. Aynı Soma'da, Ermenek'te olduğu gibi şimdide Amasra faciasının üstünü örtmeye, sorgulanmasını engellemeye çalışıyorlar. Madencilerimiz adına da aileleri adına da iki elimiz yakanızdadır, hesap vereceksiniz" dedi.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İKTİDAR, 120 SAATTİR TEK SORUMLU BULAMADI: 'Soruşturmanın selameti' diye bir kavramımız vardı. Bu da sizin iktidarınızda 'sorumsuzluğun selameti'ne döndü. Bu da kabul edilemez. Neden? Beş gün oldu. 41 can kaybettik. 6 savcı çalışıyor, 5 gün oldu bir gözaltı yok. 18 saatte cansız bedenleri çıkartmakla gururlanan bir bakan izledik dün. İktidar, 120 saattir tek sorumluyu bulamadı. Bir de İletişim Başkanı (Fahrettin Altun), sözde bir dezenformasyon bülteni açıkladı. Sayıştay raporu yok, sorumlular yok; sorumluların aklanmaya çalışıldığı bir rapor. Bu, kabul edilemez. Sizin vicdanınız rahatsa eyvallah. Ama insan olup da vicdanı rahat olan, olamaz diye düşünüyorum.

BABANIN PARASINI MI DAĞITIYORSUN: Genel başkanınız Erdoğan, facia ardından 'Kimseyi açıkta bırakmadık' dedi. ya Allah aşkına arkadaş… Dün de bakanınız çıktı burada dedi ki 'Biz kimseyi bırakmıyoruz, parasını pulunu eksik etmiyoruz'. İki sorum var. Bir; babanın parasını mı dağıtıyorsun? İki; bu insanlara yazık, günah değil mi ya? Kendi paranızı mı dağıtıyorsunuz? Para ile hangi ananın evladını geri getirebileceksiniz?

SÖZ VERİYORUZ, ÖNERİLERİ İKTİDARIMIZDA BİZ HAYATA GEÇİRECEĞİZ: Bu konuya büyük destek vereceğiz. Çalışacağız, arkadaşlarımız içinde olacak ve mücadelemiz sürecek. Yine çok değerli öneriler gündeme gelecek, 8 yıl önce geldiği gibi. Ayrıca şunu net söyleyeyim, AK Parti iktidarının siyasi ömrü dolmuştur milletin nezdinde. Bugün seçim olsa AK Parti iktidarı noktalanmıştır. Onun için madenci emekçilerimize buradan söz veriyoruz; komisyonda yer alacak önerileri iktidarımızda biz hayata geçireceğiz. Oradaki önerilerin teminatı biziz. 20 yıllık AK Parti iktidarında iş güvenliğinde önce insan öldü, bizim iktidarımızda önce insan yaşayacak."

"BU KURUMDA YÜKSELMENİZ İÇİN 30 KİŞİYİ ÖLDÜRMENİZ Mİ GEREKİYOR"

CHP grubu adına söz alan Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise şöyle konuştu:

"Kurumdaki çürüme devam ediyor. İşte bu çürümenin önüne geçmemiz gerekiyor. Peki bu 41 kişinin ölümüne sebebiyet veren Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, beş gün geçti kazadan, açığa alındı mı? TTK Genel Müdürü, bakın, o gece kaza anında göremedim onu, kayboldu gitti. Bu genel müdür hala görevde. Sabıkalı olan, iş cinayetinden sabıkası olan genel müdür hala görevde. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, böyle yapmayın. Bakın, insanların duygularıyla oynamayın, insanlara yalan söylemeyin. Bu böyle olmaz. Medeni bir ülkede, demokrasinin olduğu bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede bu bürokratlar derhal açığa alınırdı. Neden bunu yapmıyorsunuz? Soruşturma ilerlemiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, ben şunu düşünüyorum artık; bu kurumda yükselmek için 30 kişiyi öldürmeniz mi gerekiyor? ve şunu düşünüyorum, bakın değerli arkadaşlar; bu Amasra'daki müessese müdürünü, bunlar 30 kişiden sorumlu olan kişiyi genel müdür yaptıklarına göre herhalde bunu da Enerji Bakanı falan yaparlar, yani mükafatlandırırlar, ödüllendirirler diye düşünüyorum. Bu olmaz.

"DÜNYA VARDIR, AHİRET VARDIR. HER BİRİMİZ ALLAH'A HESAP VERECEĞİZ"

AKP adına söz alan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da şunları söyledi:

"Gerçekler, yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamları ile alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a hesap vereceğiz. Bununla alakalı da herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi söz konusu olabilemeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır. Bir insanının kanun karşısında haklı oluşu, bütün vicdanları aynı oranda rahatlatmayabilir.

"NASA, BUGÜNE KADAR 135 TANE UZAY MEKİĞİNİ FIRLATTI. HER FIRLATMADA 1,5 MİLYAR DOLARLIK MALİYETİ OLAN BİR YAPIYLA GİTTİ, İKİ TANE ÖLÜMLÜ KAZASI VAR"

NASA, bugüne kadar 135 tane uzay mekiğini fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyeti olan bir yapıyla gitti, iki tane ölümlü kazası var. NASA'nın bütün stratejilerini değiştiren biliyorsunuz, Columbia ve Challenger ile beraber bunun üzerinde araştırma grupları kuruldu. Bunu şunu için söylüyorum bir mühendis olarak, yalnızca 180 bin metreküp gazın deşarj olup da patlamanın olmadığı zaman var, bunun onda biri gazın deşarj olup da patlamanın olduğu zaman var. Tabii ki bunun teknik bir sebebi var. Sebepsiz olmuyor bu. Bir ateş vesilesi mi oldu, bir kıvılcım oluşturacak bir zemin mi oldu; bunları söylemek için şu an erken.

"HER BİRİMİZ, DÜNYADAKİ VERECEĞİMİZ HESAPLA BERABER AHİRETTE DE HESABI VERECEĞİZ"

Verdiğim herhangi bir teknik örnek, herhangi bir konuyu meşru hale getirmek için verilen örnek değildir, yalnızca konunun anlaşılmasına dönüktür. Şeffaflığın gücünü kullanacağız diyorum. Bunun daha ötesinde bir şey yok. Kimse bu vebali alamaz. Kimse bu veballe… Geçen bir konu tartışıyoruz birisi ile 'Sen ahirete inanıyor musun' dedim. 'İnanıyorum' dedi. 'Niye inanmıyormuş gibi yapıyorsun o zaman' dedim. Biz her birimiz, dünyadaki vereceğimiz hesapla beraber ahirette de hesabı vereceğiz.

"VAR MISINIZ, GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKSA BU KOMİSYONUN BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL OLSUN"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, şöyle konuştu:

"Tarihin en kanlı katliamlarından birine sebep oldunuz. Ne yaptık? Soma için araştırma komisyonu kurduk. Kurduk da ne oldu? Sonuç ne oldu? Dün gözlerime inanamadım; Soma raporu hükümsüz biliyor musunuz? Onlarca vekilin günlerce çalıştığı o Soma raporu, görüşülmemiş bile bu Meclis'te. Araya seçim girmiş, hükümsüz bir şekilde geçmiş gitmiş. 110 tane öneri var orada. Herkes uzlaşmış o önerilerin üzerinde. 10 tanesi ya hayata geçilse belki biz şu anda bu Amasra katliamını konuşmuyor olacağız. Sonda söyleyeceğimi ben baştan söyleyeyim. Sizin yaptığınız hiçbir işten bu halkın faydasına bir şey çıkmayacağını bildiğimiz gibi bundan da çıkmayacağını biliyoruz. Gerçekten samimi iseniz, az önce Sayın Yıldız bir konuşma yaptı, 'Gerçekler ortaya çıksın istiyoruz' dedi. Tamam, samimi iseniz buyurun çıksın. Mesela kalabalığınıza güvenerek gelmeyin o komisyona. Eşit sayıda olsun muhalefet ile iktidar vekilleri. Mesela görüşmelerde lafı evirip çevirip AKP'nin sütten çıkmış ak kaşık olduğunu anlatacak yerine, Özgür Özel var burada. Hayatını neredeyse Soma davasına vakfetmiş. Var mısınız, gerçekler ortaya çıkacaksa bu komisyonun başkanı Özgür Özel olsun mesela. Mesela komisyon görüşmelerini canlı yayınlayın, halk duysun, var mısınız? Yoksunuz. Olamazsınız. Olmanız mümkün değil çünkü siz bir maden katliamının sanığını alıp tüm madenlerin başına sorumlu diye oturtmuş insanlarsınız."