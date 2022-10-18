Kolluk güçleri, soruşturma kapsamında, madende hayatını kaybedenlerin aileleri ve madende görevli kişilerin ifadelerini almaya başladı. Madenci ailelerine 17 soru sorulduğu öğrenildi. Bu kapsamda, madende yaşamını yitiren Soner Ak'ın eşi ve annesinin ifadesi dün alındı ve madendeki duruma ilişkin sorular soruldu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem haberi | Bartın'daki Maden Faciasına İlişkin Soruşturmada İfade Alma İşlemleri Başladı - Son Dakika

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