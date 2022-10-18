Elazığ gündem haberi | Bartın'daki Maden Faciasına İlişkin Soruşturmada İfade Alma İşlemleri Başladı - Son Dakika
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Elazığ gündem haberi | Bartın'daki Maden Faciasına İlişkin Soruşturmada İfade Alma İşlemleri Başladı

18.10.2022 11:57
Elazığ gündem haberi | Bartın'daki Maden Faciasına İlişkin Soruşturmada İfade Alma İşlemleri Başladı

Elazığ gelişmesine göre Bartın’daki maden faciasına yönelik soruşturmada, yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve madende görevli kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, dosyaya “2022/6963” soruşturma numarasını verdiği öğrenildi.

TAMER ARDA ERŞİN

Bartın'daki maden faciasına yönelik soruşturmada, yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve madende görevli kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dosyaya "2022/6963" soruşturma numarasını verdiği öğrenildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür madeninde 14 Ekim'de yaşanan grizu patlamasında 41 madenci yaşamını yitirdi. Madendeki faciayı soruşturmak üzere 6 savcı görevlendirildi.

Kolluk güçleri, soruşturma kapsamında, madende hayatını kaybedenlerin aileleri ve madende görevli kişilerin ifadelerini almaya başladı. Madenci ailelerine 17 soru sorulduğu öğrenildi. Bu kapsamda, madende yaşamını yitiren Soner Ak'ın eşi ve annesinin ifadesi dün alındı ve madendeki duruma ilişkin sorular soruldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dosyaya "2022/6963" soruşturma numarasını verdiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF ARŞİV)

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, Güncel, Son Dakika

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