Elazığ gündem haberi... Bartın Maden Faciasında Hayatını Kaybeden Rasim Bulut'un Babası Asım Bulut, Savcılara Çağrıda Bulundu: "Burada Adaletli Bir İş Yapsınlar.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Bartın'daki maden faciasında 25 yaşındaki madenci Rasim Bulut da yaşamını yitirdi. Baba Asım Bulut, soruşturmayı yürüten savcılara çağrıda bulunurken, "Vicdanlı olsunlar, bir ihmal varsa… Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması var, beş savcıyı görevlendirdiler. Burada adaletli bir iş yapsınlar. İhmal varsa en büyük suçu alsın ihmali olan" diye konuştu. Ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ile CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Hasan Baltacı'dan oluşan heyet de Bulut ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim, saat 18.15 sularında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 41 işçiden biri olan Rasim Bulut'un, babası Asım Bulut ve eşi Mehtap Bulut ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Madende hayatını kaybeden Rasim Bulut 25 yaşında, bir çocuk babası ve beş kardeşten biri. Kardeşlerden ikisi de madenci olup, birisi de Zonguldak'ta çalıştığı madende kaza geçirdiği için malulen emekli oldu. Rasim Bulut'un babası Asım Bulut sorularımıza şu yanıtları verdi:

"TEK DİLEĞİMİZ BU İŞİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN CUMHURİYET SAVCILARIMIZ ADALETLİ BİR İŞ YAPSINLAR İSTİYORUZ"

"Çocuğumu kaybettik, acımız büyük ama Allah devletimize zeval vermesin, her zaman yanımızda. Bilmiyoruz, Allah başka keder vermesin, bir torunum var. Bana bir hediye bıraktı, onu büyütmeye çalışacağım. İki sefer kalp krizi geçirdim, şu anda rahatsızım; eşim diyaliz hastası. Eşim haftada iki gün diyalize giriyor ama devletimiz bizi bırakmadı. Bir çocuğunu bıraktı bana, onun için mücadele edeceğim. Onun için çalışacağız. Çocuğum işini seviyordu, tek dileğimiz burada ihmal var mı yok mu bilmiyorum ama bu işin çözülmesi için Cumhuriyet Savcılarımız adaletli bir iş yapsınlar istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz…

"'TEHLİKE VAR BABA, KELLE KOLTUKTA GİDİYORUZ' DERDİ"

Madene 2019'da girdi, üç sene oldu daha. 25 yaşından bugün beş ay geçti, 1997 doğumluydu. Bartın'da endüstri meslek, motor bölümünü okudu. Askerliği bittikten sonra, 'ben uzmanlığa gideceğim' dedi. Kulaklarından rahatsızlığı vardı, Bartın'da değerli bir hocamız İsa Bey ameliyatını yaptı. Çocuğun sağlam raporunu aldık ama elindeki bir dövme nedeniyle çocuğum asker olamadı. İşçi alımında TTK'ya yazıldı, girdi. Üç senedir işinin seve seve çalışıyordu, seve seve yapıyordu. 'Tehlike var baba, kelle koltukta gidiyoruz' derdi; benim babam da madenci. Benim babam da 25 sene yer altında çalıştı. 'Tehlike var ama çalışıyoruz, işimizi seviyoruz' derdi.

"350 METRE YERİN ALTINDA ÇALIŞIYORDU ÇOCUĞUM, ORDAYDI"

O gün eşim diyalizdeydi; eşimi diyalizden aldım. Dedim 'köye gidelim', eve geldik Bartın'dan. Devlet hastanesinde çalışan bir tane çocuğum var. Buraya köye geldik; Paşalar köyüne, evimize geldik. Kapıdan girmemiz ile kızım aradı, 'baba Amasra'da göçük olmuş, biliyor musunuz' dedi. 'Biz bilmiyoruz yavrum' dedim. Burada biz televizyondan öğrendik, direkt gittik Amasra'ya. Amasra ana baba günü olmuş, oradan Bartın Devlet Hastanesi'ne geçtik. Hastanede çocuğum artık sağlam mı ölü mü bekliyoruz. Çünkü umudum yok, 350 metre yerin altında çalışıyordu çocuğum, ordaydı. Orada olduğunu biliyoruz."

HAYATINI KAYBEDEN MADENCİNİN BABASINDAN SAVCILARA ÇAĞRI: "BURADA ADALETLİ BİR İŞ YAPSINLAR"

Asım Bulut, son olarak; olaya ilişkin soruşturma yürüten savcılara çağrı yaptı ve "Vicdanlı olsunlar, bir ihmal varsa… Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması var, beş tane savcıyı görevlendirdiler. Burada adaletli bir iş yapsınlar. İhmal varsa en büyük suçu alsın ihmali olan. Ben yeraltında çalışmadığım için bilmiyorum. Burada gaz kaçağı varmış diyorlar, bizde sağdan soldan duyduklarımızdan başka türlü bir şey bilmiyorum"

HAYATINI KAYBEDEN MADENCİNİN EŞİ: 'OĞLUMLA BENİ YALNIZ BIRAKMAZ' DEDİM AMA BIRAKTI

Rasim Bulut'un eşi Mehtap Bulut ise şöyle konuştu:

"İki sene oluyor evleneli ama biz 2017'de tanıştık; yaklaşık beş senemiz var ama biz iki senedir evliyiz. Bir yaşında oğlum var. İş yerinden arkadaşı aradı. 'Dalga mı geçiyorsun, yalan mı söylüyorsun' dedim. 'Bana şaka mı yapıyorsun' dedim. İnanmadım öyle bir şey olduğuna. Ağlıyordum, bebeğimin bezini değiştiriyordum, değiştiremedim. Bebeği bıraktım orada, Allah'tan teyzem geldi yanıma. Teyzem sakinleştirdi beni. Sonra haber bekledik, çıktı dediler bize. 'Bilinci yerindeydi, hiçbir şeyi yok' dediler. Hastane önüne gittik, bana göstermediler. Sonra haber geldi. Gitmiş, inanmadım ben 'o beni bırakmaz' dedim. 'Oğlumla beni yalnız bırakmaz' dedim ama bıraktı."

Yaylacık köyünde yaşayan Bulut ailesine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'dan oluşan heyet de taziye ziyaretinde bulundu. Baba Asım Bulut ise sohbet eden CHP heyeti başsağlığı dileğinde bulundu.