2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

09.10.2022 09:54

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir adreste kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 2 bin litre kaçak şarap ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada Son dakika haberleri! Elazığ'da korkutan çatı yangını kamerada Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:05:29. #1.12#
SON DAKİKA: 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement