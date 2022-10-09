ELAZIĞ'DA 2 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilen 2 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak içki üretilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)
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