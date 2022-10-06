Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da depreme dayanıklı 18 bin 524 konut teslim edildi

Elazığ'da depreme dayanıklı 18 bin 524 konut teslim edildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da depreme dayanıklı ve yatay mimariyle inşa edilen 18 bin 524 konutun teslim edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, "Elazığ'da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi. Yapımı tamamlanan konutlar, hak sahiplerine teslim edildi. Depremden en çok etkilenen Sivrice'de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak, 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz bütün gücüyle, tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı. Elazığ'da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun" dedi.

Bakanlık Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise Elazığ depreminde yaşanan yıkımın boyutuna işaret ederek, "Elazığ'ın toplamına baktığınızda 23 bin 972 hak sahibi vardı. Bu hak sahiplerinin tespiti, yerlerinin yıkılması ve yerlerine yeni konutların yapılmasında artık şu anda sürecin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Hatta bugün itibariyle 20 bin 307 tane konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. 2 yıl içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Konutlardan görüntü

- Vedad Gürgen ile röportaj

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Haber: ANKARA,