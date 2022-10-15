Doğukent Mahallesi'nde oturan ve sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran (51) ile kardeşi M.K. arasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

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