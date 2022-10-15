Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika
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Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

15.10.2022 14:36
Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Elazığ haberi: Elazığ'da, kardeşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Elazığ'da, kardeşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Doğukent Mahallesi'nde oturan ve sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran (51) ile kardeşi M.K. arasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzere M.K. bıçakla ablasını yaraladı.

Evde çıkan sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Vahide Duran, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

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