Elazığ gündem haberi: Elazığ'da üzüm bağında 1 ton kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ'da üzüm bağında 1 ton kaçak şarap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında G.B'nin, kendine ait üzüm bağında kaçak şarap ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bağdaki tankta 1 ton kaçak şarap buldu.
Gözaltına alınan G.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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