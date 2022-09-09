Elazığ gündem haberi | Keban Baraj Gölü'nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor - Son Dakika
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Elazığ gündem haberi | Keban Baraj Gölü'nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor

09.09.2022 17:34
Elazığ gündem haberi | Keban Baraj Gölü'nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor

Elazığ haberi: ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde batan teknedeki 2 kişiden 1'i, sudan kendisi çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç (56) kayboldu.

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde batan teknedeki 2 kişiden 1'i, sudan kendisi çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç (56) kayboldu. Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden 1'i, alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan, ismi öğrenilemeyen kişinin gösterdiği alanda Yaşar Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberi | Keban Baraj Gölü'nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ gündem haberi | Keban Baraj Gölü'nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor - Son Dakika
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