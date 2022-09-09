Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden 1'i, alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD , jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan, ismi öğrenilemeyen kişinin gösterdiği alanda Yaşar Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem haberi | Keban Baraj Gölü'nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor - Son Dakika

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