ŞEHİT MADENCİ ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ MADENDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Amasra'daki patlamada sağ kurtulan Yener Saygın'ın geri dönerek 6 yaralı arkadaşını kurtardığı, daha sonra ocakta yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yener Saygın'ın babası emekli madenci Faik Saygın (72), 'Kazanın olduğu gün Yener'in mesaisi yokmuş, şefini aramış 'Bugün benim işim var ben 16.00-00.00 mesaisine gelmek istiyorum' demiş. Kazadan sonra yeryüzüne çıkmadan asansörün binileceği kuyu dibinden geri dönerek, 6 arkadaşını kurtarmış. Ama o sırada gaz maskesini düşürmüş. Bende emekli madenciyim bende Amasra'da çalıştım. Yener, 2015 yılında buraya gireceğim dedi. Bende bir şey demedim. Sonra işe başladı. Yener işine bağlı bir insandı. Normal zamanda iş yerinde bir arıza çıksa hemen giderdi. Meraklıydı. dedi.

Yener Saygın'ın ağabeyi Ömer Saygın (52) ise, 'Yener değişik sektörlerde çalıştı. En sonunda madende işbaşı yaptı. Biz de izin verdik. Yener çok cesur bir çocuktu, gözü karaydı. Bize o gece Yener'i aradık. Ulaşılamıyordu. Bizde o andan itibaren anlamıştık. Yener'in geriye dönerek, 6 arkadaşını kurtardığını öğrendik, büyük bir kahramanlık örneği göstermiş. diye konuştu.