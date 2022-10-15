Elazığ gündem haberi | Maden ocağında hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ gündem haberi | Maden ocağında hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 16:53

Elazığ haberler: Maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze töreni Cenaze namazına katılanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Helallik alınması Cenaze namazının...

Maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze töreni

Cenaze namazına katılanlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Tabutun omuzlarda taşınması BARTIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberi | Maden ocağında hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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