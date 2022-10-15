Elazığ gündem haberi | Maden ocağında hayatını kaybeden Rıdvan Acet, son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze töreni
Cenaze namazına katılanlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Tabutun omuzlarda taşınması BARTIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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