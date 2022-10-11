Elazığ gündem haberleri: Baskil'de 169 çiftçiye tohum desteği verildi

Baskil ilçesinde 169 üreticiye hibe destekle tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 169 çiftçiye sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, yaptığı açıklamada, ilçede tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda 169 çiftçiye yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği sunduklarını dile getiren Ayhan, bu desteğin çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Ziraat Odası Başkan Murat Zilayaz ve üreticiler katıldı.