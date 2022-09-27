ELAZIĞ'DA 139 KOMANDO, DUALARLA SURİYE'YE UĞURLANDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 139 KOMANDO, DUALARLA SURİYE'YE UĞURLANDI

27.09.2022 19:01

ELAZIĞ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 139 komando, Suriye Görev Gücü'nde yer almak üzere, düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye'ye uğurlandı.

ELAZIĞ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 139 komando, Suriye Görev Gücü'nde yer almak üzere, düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Suriye Görev Gücü'nde görev yapacak 139 komando için İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Elazığ Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, protokol üyeleri ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilerek kurban kesildi.

Burada konuşan Vali Ömer Toraman, Vazifeyi devralacakları arkadaşları gibi inşallah onlar da bu vazifeyi layıkıyla yerine getirip salimen tekrar karargahlarına, ilimize dönecekler. Türkiye, terörle mücadele ederken yalnızca yurt içinde teröristlerle mücadele etmenin ötesinde, terörü kaynağında kurutmak için nerede olması gerekiyorsa oraya gitti. Teröristleri etkisizleştirerek bu ülkenin emniyet, asayişi, güvenliği, istikbali ve istiklali için vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Silahlı kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı harekatlar neticesinde oluşturulan güvenli bölgeler daha sonra kahraman jandarmalarımız ve kahraman polislerimize emanet edildi dedi. Konuşmaların ardından komandolar araçlarla görev yerlerine dualar eşliğinde uğurlandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Komando, Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

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