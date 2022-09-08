Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi

08.09.2022 14:25
Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi

Elazığ haberlerine göre ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 sikke ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, R.K.'nin (41) elindeki tarihi sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. R.K.'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 sikkeye el konuldu.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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