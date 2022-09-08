İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, R.K.'nin (41) elindeki tarihi sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. R.K.'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 sikkeye el konuldu.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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