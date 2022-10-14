Olaya ilişkin devam eden çalışmalar kapsamında şüpheli V.A'nın evinde yapılan aramada ise 600 litre kaçak şarap bulundu.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem haberleri... Elazığ'da 600 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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