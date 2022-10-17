Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolunda Gölardı köyü mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şeker pancarı yüklü 21 VF 139 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, tonlarca şeker pancarı yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, şeker pancarları temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA KONTROLDEN ÇIKAN ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

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