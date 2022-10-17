Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA KONTROLDEN ÇIKAN ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA KONTROLDEN ÇIKAN ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

17.10.2022 22:44

Son dakika haberler: ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak devrilen şeker pancarı yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

ELAZIĞ'da kontrolden çıkarak devrilen şeker pancarı yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı. Tonlarca şeker pancarının döküldüğü yol, temizlik işleminin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolunda Gölardı köyü mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şeker pancarı yüklü 21 VF 139 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, tonlarca şeker pancarı yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, şeker pancarları temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 4 gençten 1'i hayatını kaybetti Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan 4 gençten 1'i hayatını kaybetti Elazığ kültür sanat haberi: Elazığ'da 300 kişilik grup Saklıkapı Kanyonu'nu ziyaret etti Elazığ kültür sanat haberi: Elazığ'da 300 kişilik grup Saklıkapı Kanyonu'nu ziyaret etti
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA KONTROLDEN ÇIKAN ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 01:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA KONTROLDEN ÇIKAN ŞEKER PANCARI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement