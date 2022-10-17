Elazığ gündem haberleri... Maden Faciasında Yaralananların Yakınları Çam Sakura Önünde Bekleyişte: Dayısı, Aynı Madende Çalıştığı Yeğenini Elleriyle Kurtarırken, İlk Etapta...

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği faciada ağır yaralanan 6 madencinin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Yaralılardan birisi oksijen tedavisi görürken, durumu ağır olan 5 madenci ise yanık merkezinde yoğun bakımda bulunuyor. Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri süren yaralılardan Taner Şen'in (30) yeğeni ile aynı madende çalışan dayısı Tayfun Kayhan, "Olay günü gündüz vardiyasındaydım. Aynı bölgede çalıştım ve mesai bitti. Evimde istirahatimi yaparken böyle bir olayın olduğunu duyduk. Maden ocağına girdik. İlk etapta şu anda hastanede tedavi gören yeğenimi gördüm, ama tanıyamadım, benim yardımımla birlikte ocaktan çıktık" dedi.

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 hasta uçak ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hastalara gerekli müdahaleler yapıldı ve hasta yakınlarına hastalarla ilgili bilgi verildi. Yaralılardan hastanenin yanık merkezinde tedavisi süren 5'inin durumu ciddiyetini korurken, durumu daha iyi olan 1 yaralının ise Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yanık Tedavi Merkezi'nde yatan yaralılardan Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül ile Taner Şen'in (30) aynı madende çalışan dayısı Tayfun Kayhan ve Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

TANER ŞEN'İ AYNI MADENDE ÇALIŞAN DAYISI ÇIKARDI

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavi için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen Taner Şen'i (30) aynı madende gündüz vardiyasında çalışan dayısı Tayfun Kayhan kurtardı. Yeğenini ilk gördüğünde tanıyamadığını dile getiren Kayhan, şunları söyledi:

"Madende ateşleyici, barutçu olarak aktif çalışıyorum. Olay günü gündüz vardiyasındaydım. Aynı bölgede çalıştım ve mesai bitti. Dışarıya çıktım. Oradan evime gittim. Evimde istirahatimi yaparken böyle bir olayın olduğunu duyduk. Duyduktan sonra eşyalarımızı, elbiselerimizi tekrar aldık. Arabamıza bindik, ocağa gittik. Oradan yaralı olan arkadaşlarımızı çıkarmak için tesisatımızı aldık. Maden ocağına girdik. İlk etapta şu anda hastanede yatmakta olan yeğenimi gördüm. İlk etapta tanıyamadım, benim yardımımla birlikte ocaktan çıktık. Onu ambulansa bindirdik. Durumu şu anda olduğu gibi değil de daha hafif olarak gördüğüm için tekrar ocağa, diğer arkadaşlarımızı kurtarmaya gittim. Onun işte bu süreç içerisinde ambulans uçakla buraya geldiğini duyduk. Tekrar ocağa girdiğimizde ise diğer arkadaşların vefat ettiğini gördük, çok üzücüydü. Ertesi gün cenazelere katıldık. Söylenecek çok şey var, üzüntümüz büyük. Arkadaşlarımızı kaybettik. Yeğenimle madenden çıkınca konuşmuştum. Dün de yeğenime destek için buraya geldim. Ben yeğenimle ocaktan çıktığında bire bir konuştum, bilinci açıktı. Şu anda yoğun bakımda entübe halde. Yeğenim ocaktan çıkardığımızda su istedi su verdik."

İKİ KARDEŞİ DE MADENDE ÇALIŞAN KENAN AKGÜL: ARKADAŞLARININ HAYATLARI İÇİN HAYATLARINDAN VAZGEÇTİLER

Amasra'daki patlamanın olduğu madende çalışan iki kardeşinden biri ağır yaralanan Kenan Akgül, şunları söyledi:

"Taner Şen buraya geldiğinde kalbi durmuştu. Kalp mesajıyla tekrardan hayata kavuşturuldu doktorlarımız sayesinde. Onlardan Allah razı olsun. Ben burada iki tane olay anlatmak istiyorum. Birisi İbrahim Çeliktaş ile ilgili birisi de kardeşim Ayhan Akgül ile ilgili. Benim madem ocağında iki kardeşim çalışıyor. Diğer kardeşim de Umut Akgül. Umut Akgül, kardeşi Ayhan Akgül'ü kurtarmak için aşağıya iniyor. Kurtardıktan sonra kardeşimin durumunu düşünmeden tekrar aşağıya, diğer arkadaşlarına yardım etmeye gidiyor. Daha sonra tekrar görevine devam ediyor. Bunların içerisinde aynı bölgede çalışan İbrahim Çeliktaş da kendisi olayın maruzu olduğu halde dışarı çıkıyor, tekrardan arkadaşlarının yardım etmek için içeri giriyor. Burada birliktelik, buradaki arkadaşlık bir ruh. Şu ana kadar hiç rastlamadık. Ben şahsım adına rastlamadım. Öyle bir kenetlenmişler, öyle bir birbirine bağlanmışlar ki ölümü bile göz önüne alıp tekrar ocağın içerisine girmişler. Tekrardan bir patlama olabilirdi, hayatlarını kaybedebilirlerdi. Kendi hayatlarını diğer arkadaşlarının hayatına tercih ettiler.

"5 HASTAMIZIN BİR TANESİNİN DURUMUNUN DİĞERLERİNDEN DAHA AĞIR OLDUĞU SÖYLENDİ"

Burada ruh halimiz, duygusal halimiz ön planda olduğu için sizlere fazla bir şeyler aktaramıyoruz. Doktorlarımız bize genel durumlarını aktarıyorlar. Başhekimiz Nurettin Yiyit, 5 hastamızın bir tanesinin durumunun diğerlerinden ağır olduğunu söyledi. Diğerlerinin durumunun iyiye doğru gittiğini belirttiler. İbrahim Çeliktaş arkadaşımızın durumunun iyi olduğunu, gözlem altında tedavisinin devam ettiğini söylediler. Şu anda burada biz umutluyuz. Burada madencilere ilk yardımı İbrahim Çeliktaş, Umut Akgül, Ayhan Akgül yapıyor. Onlar yapmamış olsaydı şu anda yaşayanları göremeyecektik."

"4 KİŞİNİN OLABİLDİĞİNCE İYİ DURUMDA OLDUĞU SÖYLENDİ"

Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz da kazayı haber alır almaz bölgeye hareket ettiklerini ve oradaki süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Gece saat 03.30 gibi Bartın Amasra'ya kaza mahalline vardık. ve oradaki süreci takip etmeye gayret ettik. Hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Tabii ki bu süreçte de 6 tane hastamız çok ağır yanık şekliyle İstanbul'daki Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevki gündeme geldi ve hızlı bir şekilde aksiyon alıp, uçak ambulansla Çam ve Sakura Hastanesi'ne intikal gerçekleştirildi. O süreçten itibaren de burada şu anda hastalarımız tedavi görüyor. Başhekimimizden bilgi aldık. Genel durumlarında şu an itibarıyla 4 kişinin olabildiğince iyi noktada olduğunu söyledi. 2 madencinin durumunun diğerlerine göre biraz daha ağır olduğunu ekledi ve komisyon olarak toplanıp ne yapabileceklerine karar vereceklerini söylediler. Devletimize, milletvekillerimize ve siyasi parti liderlerine çok teşekkür ederiz. Yanımızda oldular. Hepimizin başı sağ olsun."