Elazığ gündem: Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Elazığ'da açıldı - Son Dakika
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Elazığ gündem: Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Elazığ'da açıldı

07.10.2022 17:45
Elazığ gündem: Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Elazığ'da açıldı

Elazığ gelişmesine göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' kapsamında inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni yapıldı. Karakoçan ilçesinde de yapımı tamamlanan Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla törenle hizmete girdi. 740 metrekare alan üzerine 2 katlı ve terasıyla inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi'nin açılışına Vali Ömer Toraman, Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Artut, Pir Cemal Abdal Dergahı Dedesi Cemal Dedeoğlu ve Kavalcık Cemevi Dedesi Cafer Özupak ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Ömer Toraman, buradaki konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bakıma, onarıma ihtiyacı bulunan, eksiği ve noksanı olan cemevlerine ve kültür merkezlerine el atılması yönündeki talimatlarına istinaden İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun yakın takibi ve destekleriyle Türkiye genelinde çok şükür pek çok cemevine ve kültür merkezine hep beraber el attık, destek olmaya çalıştık. Elazığ toplamında 13 cemevi ve kültür merkezine gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık. İnşallah bu cemevi de Karakoçan'ımız da birliğimizin, beraberliğimizin bir nişanesi olarak güzel ev sahiplikleri yapacak" dedi.

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Kaynak: DHA

Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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