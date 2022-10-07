Elazığ gündem: Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Elazığ'da açıldı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' kapsamında inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni yapıldı. Karakoçan ilçesinde de yapımı tamamlanan Karakoçan Cemevi ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden katılımıyla törenle hizmete girdi. 740 metrekare alan üzerine 2 katlı ve terasıyla inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi'nin açılışına Vali Ömer Toraman, Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Artut, Pir Cemal Abdal Dergahı Dedesi Cemal Dedeoğlu ve Kavalcık Cemevi Dedesi Cafer Özupak ile çok sayıda kişi katıldı.