Ulupınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aytün Öztürk, köyde her yıl hasadın yapıldığı temmuz ayında ve ekim ayında Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Başpınar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler - Son Dakika

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