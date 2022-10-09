Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler - Son Dakika
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Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler

09.10.2022 15:02
Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler

Elazığ haberleri... Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kesti.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kesti.

Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda bir büyükbaş, 8 küçükbaş hayvan kesti.

Kesilen kurban etleri, bulgur pilavı eşliğinde misafirler ve köylülerden oluşan 1100 kişiye ikram edildi.

Ulupınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aytün Öztürk, köyde her yıl hasadın yapıldığı temmuz ayında ve ekim ayında Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Başpınar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ gündem: Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurban kestiler - Son Dakika
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