Elazığ haber! Çydd, Bartın Amasra'daki Maden Ocağında Çalışan ve Hayatını Kaybeden Emekçilerin Çocuklarına Burs Desteği Sağlayacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yakınlarını kaybeden ailelerle maden ocağında çalışan işçilerin çocuklarına burs desteği sağlayacağını duyurdu.

ÇYDD, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yakınlarını kaybeden aileler ile maden ocağında çalışan işçilerinin çocuklarına burs desteği sağlayacak. ÇYDD'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden ocağı felaketinin derin bir üzüntüyle takip edildiği bu dönemde ÇYDD; şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve destekçileriyle hep birlikte maden ocağındaki grizu patlamasının ardından yakınlarını kaybeden öğrencilere ve ailelerine destek olmak adına çalışmalara başladı.

"BÖLGEDE YAPILACAK İHTİYAÇ TESPİTİ DOĞRULTUSUNDA İLK OLARAK BURS DESTEĞİ SAĞLANACAK"

ÇYDD Genel Merkez Afet Birimi tarafından bölgede yapılacak ihtiyaç tespiti ve planlanacak çalışmalar doğrultusunda ilk olarak maden ocağındaki grizu patlamasında yakınlarını kaybeden ailelerin ve bu maden ocağında çalışan tüm emekçilerin çocuklarına yaygın şekilde (ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite) burs desteğinin verilmesi sağlanacak.

Ayrıca ÇYDD tarafından, Bartın bölgesinde yerel yönetimlerle kurulacak iş birlikleri ile proje ekipleri tarafından sosyal destek ve iyileştirme etkinlikleri yapılacak. Ülke genelinde maden ocağı kazalarının önlenmesi ve maden ocaklarında alınması gereken önlemler konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. ÇYDD Genel Merkez ve Şubeleri tarafından temiz enerji çalıştayları ve afetlerle mücadele eğitimleri düzenlenecek.

"İŞ KAZASI DENİLEREK GEÇİLMESİ KADER OLMAMALI"

"Soma faciasının acısı hala yüreğimizdeyken böyle bir felaketin tekrar yaşanması ve iş kazası denilerek geçilmesi kader olmamalı!" diyen ÇYDD, yakın dönemde hayata geçireceği bu çalışmalar ile maden felaketinin yaşandığı bölgelerdeki öğrencilerin yaralarını sarmalarına destek olmayı ve eğitim hayatlarına devam etmeleri için katkıda bulunmayı hedefliyor."