Elazığ haber | Deva Partisi'nden "Amasra Maden Faciası" Açıklaması: "Yaşanan Kayıpları Sadece Kader ve Fıtrat Kavramlarıyla Açıklamak Çaresizliğin İlanıdır" - Son Dakika
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Elazığ haber | Deva Partisi'nden "Amasra Maden Faciası" Açıklaması: "Yaşanan Kayıpları Sadece Kader ve Fıtrat Kavramlarıyla Açıklamak Çaresizliğin İlanıdır"

18.10.2022 14:50
Elazığ haber | Deva Partisi'nden "Amasra Maden Faciası" Açıklaması: "Yaşanan Kayıpları Sadece Kader ve Fıtrat Kavramlarıyla Açıklamak Çaresizliğin İlanıdır"

Edinilen Elazığ haberine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasına ilişkin; “Madenlerdeki kazaların neden olduğu ölümleri olağan, işin tabiatı ve madencilerin kaderi gibi görmek, yaşanan kayıpları sadece kader ve fıtrat kavramlarıyla açıklamak çaresizliğin ilanıdır” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasına ilişkin; "Madenlerdeki kazaların neden olduğu ölümleri olağan, işin tabiatı ve madencilerin kaderi gibi görmek, yaşanan kayıpları sadece kader ve fıtrat kavramlarıyla açıklamak çaresizliğin ilanıdır" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, kömür madenlerinde detaylı düzenlemeler yapılması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin üst düzeyde alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, madenciliğin tehlikeli bir iş olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, özel güvenlik önlemlerine, özel eğitimlere ve sürekli denetim ihtiyacına dikkat çekildi.

Açıklama şöyle:

"OLAYDA BİRÇOK NEDENİN ROL OYNADIĞI ANLAŞILIYOR"

"Faaliyetler esnasında gerekli tedbirlere uyulmaması veya gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda can ve mal kaybına yol açan afetlerin meydana gelmesi maalesef kaçınılmazdır. Amasra'da meydana gelen olayda da maden ocağının yapısı, işçi sağılığı ve güvenliği, eğitim ve denetim sorunları gibi birçok nedenin rol oynadığı anlaşılıyor.

"LİYAKATSİZLİK ESERİ"

Maden kazalarının altyapı, teknoloji ve yönetim gibi önlenebilir sorunlarla ilişkili olduğu ve kayıpları önlemek ve en aza indirmek için birincil adımın risk azaltma çalışmaları olduğu biliniyor. Buna rağmen, birbirine benzer acı tabloları tekrar tekrar yaşamak, atılan adımların yetersiz olduğunu gösteren bir liyakatsizlik eseridir.

"KADER VE FITRATLA AÇIKLAMAK ÇARESİZLİĞİN İLANIDIR"

Bilimin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dünyadaki en iyi uygulamaları doğuran standartları tatbik etmek gerekir. Bunları yapmayıp madenlerdeki kazaların neden olduğu ölümleri olağan, işin tabiatı ve madencilerin kaderi gibi görmek, yaşanan kayıpları sadece kader ve fıtrat kavramlarıyla açıklamak çaresizliğin ilanıdır.

"TÜM GAYRETİ GÖSTERDİKTEN SONRA OLAN KADERDİR"

İşi ehline verip gerekli her türlü önlemi alarak elden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra olan kaderdir. Siyasi saiklerle liyakatsiz kadroları iş başına görevlendirmek ve işin gereğini yerine getirmemek sonucunda olanlar ise sorumlularının üzerinde koca bir vebaldir.

"MADENCİNİN DEVASI OLACAĞIZ"

DEVA Partisi olarak insan hata ve ihmali kaynaklı bir afet türü olan maden kazalarının bir daha tekrar etmemesi için merkezi ve yerel düzeyde risk azaltma planları, eğitim programları, müdahale yönetim sistemleri, uzun dönem sosyal-ekonomik iyileştirme stratejileri geliştireceğiz. Sistemsel zayıflıklar ve yasal boşlukları gidereceğiz. Etkin denetim mekanizmaları oluşturacağız. Sizlere söz veriyoruz, madencinin devası olacağız."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Demokrasi, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haber | Deva Partisi'nden 'Amasra Maden Faciası' Açıklaması: 'Yaşanan Kayıpları Sadece Kader ve Fıtrat Kavramlarıyla Açıklamak Çaresizliğin İlanıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haber | Deva Partisi'nden "Amasra Maden Faciası" Açıklaması: "Yaşanan Kayıpları Sadece Kader ve Fıtrat Kavramlarıyla Açıklamak Çaresizliğin İlanıdır" - Son Dakika
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