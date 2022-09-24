ELAZIĞ'DA 80 GÜMÜŞ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 80 GÜMÜŞ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

24.09.2022 13:35

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 80 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 80 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli takibe alındı. Hankendi bölgesinde şüphelinin aracı durdurularak arama yapıldı. Aramalarda, 80 gümüş sikke ele geçirildi.Şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen sikkeler Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 80 GÜMÜŞ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 80 GÜMÜŞ SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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