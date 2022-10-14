Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

14.10.2022 01:44
Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı

Elazığ habere göre Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı.

Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti.

Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı.

Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haber | Elazığ'da asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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